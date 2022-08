„Paddy & the Rats“ spielen beim Musiksommer im Stadtpark

Mit einer Mischung aus Pub-Melodien und Punkrock, begleitet von keltischen Akzenten, werden „Paddy & the Rats“ am Sonnabend, 6. August, das Publikum beim Musiksommer mit in die stürmische Welt von Piraten und Seeleuten nehmen. Ab 19.30 Uhr sticht das Musik-Schiff der ungarischen Band auf Einladung der Stadt Nordhorn in See, heißt es in der Pressemitteilung.

„Party like a Pirate“ lautet das Motto der Band. Die Songs ihres frisch erschienen sechsten Albums „Wasteland to Wonderland“ liefern dementsprechend eine wilde Mischung, die das Publikum gedanklich direkt in den nächsten urigen Pub katapultiert. Sie bieten genau den richtigen Sound, der eine standesgemäße Piratenparty ausmacht. Seit der Gründung im Jahr 2008 haben sich „Paddy & The Rats“ durch unzählige Shows in ganz Europa gespielt. Unter anderem traten sie bereits auf dem „Wacken OpenAir“ auf.

Neben Frontman Paddy O’Reilly besteht die Band aus Vince Murphy (Bass) und Joey MacOnkay (Elektrische Gitarre), Schlagzeuger Seamus Conelly und Multitalent Sam MCKenzie (Geige, Dudelsack, Mandoline, Flöte). Sie laden ihr Publikum zu einem musikalischen Übersee-Abenteuer ein, das mit seiner Energie und Unbeschwertheit nicht nur Piraten-Fans ansteckt, heißt es. Mit ihrer Mischung aus Pub-Melodien und Punkrock, begleitet von keltischen Akzenten geht es hinein in eine Welt von Piraten und Seeleuten.

Um den Konzertabend im Park kulinarisch abzurunden, gibt es ein gastronomisches Angebot der Eventfirma „Schwarzer“ inklusive Bedienung am Tisch. Der Verzehr eigener Speisen und Getränke ist daher an den Tischen nicht gestattet. Der Eintritt zu allen Konzerten ist wie immer frei.