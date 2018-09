„O’zapft is“ nach nur einem Schlag

Nordhorn In den kommenden Wochen dreht sich beim Fleischer Huesmann Vieles um Weißwurst, Haxe und Wiesnbier, hier und da in Dirndl und Lederhose verspeist.

Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling gelang es am Mittwoch um kurz nach 17 Uhr beim Fassanstich mit einem Schlag, den Gerstensaft zum Fließen zu bringen. Bei ordentlichem Frühherbstwetter blieb bis zum Abend genügend Zeit für angeregte Unterhaltung unter den Gästen, die ebenso wie zahlreiche Passanten mit zünftiger Blasmusik unterhalten wurden.

Am Wochenende „Oktober“

Der Start der Bayerischen Wochen ist jährlich auch ein Vorgeschmack auf Nordhorns großes Volksfest, das an diesem Wochenende beginnt. Am 29. und 30. September veranstaltet der VVV-Stadt- und Citymarketing zum 42. Mal den „Nordhorner Oktober“ und erwartet auch dieses Mal zigtausende Besucher. Das Stadtfest läuft am Samstag von 10 bis 18 Uhr – abends wird die City zur Musikmeile – und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Die Citygeschäfte öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

An beiden Tagen können Besucher Kunsthandwerk erleben: Körbe flechten, Buttern, Holz drechseln, Kerzen ziehen, Besen binden. Viele Verkaufs- und Beköstigungsstände sowie Aktionen bilden das Rahmenprogramm. Darüber hinaus wird auf fünf verschiedenen Bühnen ein unterhaltsames Programm verschiedener Gesangs- und Tanzgruppen präsentiert. Wer möchte, hat außerdem die Gelegenheit, beim Kinderflohmarkt zu stöbern.

Shantychöre am Sonntag

Außerdem geht im Rahmen des „Oktober“ das fünfte internationale Shantyfestival über die Bühne. Am Sonntag, 30. September, treffen sich fünf Chöre aus den Niederlanden und Deutschland auf dem Marktplatz vor dem evangelisch-reformierten Gemeindehaus. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst.