Empfehlung - „O’zapft is“: Bayerische Wochen mit erstem Schlag eröffnet

Nordhorn Der Bürgermeister dienstlich verhindert, da ließ sich der Landrat nicht lange bitten: Mit dem ersten Schlag trieb Friedrich Kethorn gestern kurz nach 17 Uhr den Zapfen ins Fass und eröffnete damit die 44. Bayerischen Wochen der Fleischerei Huesmann in der Hauptstraße. Mit Wiesn-Bier und deftigen Leckereien genossen zahlreiche Besucher zur Egerländer-Musik der „Bonkenbarg“-Trachtenkapelle den Auftakt dieser Traditionsveranstaltung, für die Johannes Huesmann einen „trockenen Abend“ herbeiwünschte – gemeint war das Wetter. Das gesellige Treiben in blau-weiß bildet gleichzeitig das Startsignal für das große Stadtfest „Nordhorner Oktober“ am Wochenende. Landrat Kethorn nannte die Bayerischen Wochen einen „Höhepunkt im Veranstaltungskalender“. Er ließ sich gemeinsam mit Beatrix, Johannes und Marina Huesmann das erste Helle im Henkelglas schmecken. Foto: Wohlrab(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ozapft-is-bayerische-wochen-mit-erstem-schlag-eroeffnet-320608.html