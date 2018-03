Ostersonntag im Stadtmuseum Nordhorn Textilkultur entdecken

gn Nordhorn. Am kommenden Ostersonntag, 1. April, bietet das Stadtmuseum Nordhorn um 11 Uhr eine öffentliche Führung durch die Dauerausstellung im NINO-Hochbau an der NINO-Allee an. Der Eintritt kostet 4 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei. Das Museum ist Karfreitag, 30. März, und Ostermontag, 2. April, geschlossen. Am Sonnabend, 31. März, ist das Stadtmuseum in der Zeit von 14 bis 18 Uhr an allen drei Standorten geöffnet; Ostersonntag, 1. April, gibt es von 11 bis 18 Uhr im Stadtmuseum im NINO-Hochbau Gelegenheit, die Geschichte von Textilkultur und Mode zu entdecken.