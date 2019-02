Empfehlung - Ortsfeuerwehr Nordhorn rückt 2018 zu 272 Einsätzen aus

Nordhorn Bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Nordhorn im Feuerwehrhaus an der Wietmarscher Straße zog Ortsbrandmeister Klaus Hindriks auch eine Bilanz in Zahlen: Die Einsatzstunden der Wehr, welche sich auf im vergangenen Jahr auf 4472 beliefen, teilten sich auf insgesamt 272 Einsätze auf. Eine „minimale Entlastung“ der Kräfte im Vergleich zum Vorjahr, wie Hindriks sagte. Er hob den besonders arbeitsintensiven Einsatz an der Königstraße hervor, wo im Oktober Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen war. Die Zahl der Einsätze durch Brandmeldeanlagen stieg wieder leicht an. Hindriks dankte allen Einsatzkräften und deren Familien für die Entbehrlichkeiten durch den Feuerwehrdienst. Er dankte den Arbeitgebern, die oft auf ihre Mitarbeiter verzichten müssen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ortsfeuerwehr-nordhorn-rueckt-2018-zu-272-einsaetzen-aus-279046.html