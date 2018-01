Ortsfeuerwehr Nordhorn 2017 zu 280 Einsätzen gerufen

gn Nordhorn. Thole sprach in Vertretung des erkrankten Bürgermeisters Thomas Berling am vergangenen Donnerstag zur Jahreshauptversammlung der Wehr im Feuerwehrhaus an der Wietmarscher Straße. Unter anderem teilte sie mit, dass der westliche Teil des Klausheider Forstes nun für die Feuerwehr als unbedenklich gelte.

Nach dem Jahresbericht von Nordhorns Ortsbrandmeister Klaus Hindriks, der nun seit drei Jahren im Amt ist, wurden 2017 vier Kameraden aus der Bevölkerung in die Feuerwehr aufgenommen, dazu weitere vier Jugendfeuerwehrkräfte übernommen. Zum Ende des Berichtsjahres zählt die aktive Wehr 132 Einsatzkräfte, dazu kommen die 25 Mitglieder der Jugendfeuerwehr und 24 aus der Alters- und Ehrenabteilung. Die 5077 geleisteten Einsatzstunden der Wehr teilen sich auf insgesamt 280 Einsätze auf. Dies bedeute einen weiteren Anstieg der Einsatzstunden im Vergleich zum Jahr 2016.

Aus dem Einsatzalltag stachen ein Dachstuhlbrand in Stadtflur, der Brand einer Zahnarztpraxis in der Innenstadt und die Personensuche am Vechtesee heraus. Die Zahl der Einsätze durch Brandmeldeanlagen ging deutlich zurück, dafür schlugen im vergangenen Jahr besonders die vielen Türöffnungen für den Rettungsdienst zu Buche, berichtete Hindriks. Er dankte allen Einsatzkräften und vor allem deren Familien für die Entbehrlichkeiten durch den Feuerwehrdienst und den Arbeitgebern, die häufig auf ihre Arbeitnehmer verzichten müssten.

Die Zugführer der drei Züge der Wehr sowie die der Alters- und Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr gaben ebenfalls ihre Jahresberichte.

Nach kurzen Grußworten von Stadtbrandmeister Mathias Kühlmann folgte der Kassenbericht von Ullrich Herms. Bei der Wahl der Beisitzer für das Stadtkommando fiel die Wahl auf Thomas Kühlmann, Reiner Hornung und Nils Rawers.

Neuaufnahmen: Durch den Ortsbrandmeister in die aktive Wehr aufgenommen werden konnten die ehemaligen Jugendfeuerwehrleute Patrizia Dowe, Niklas Raudzus und Miguel van der Heide. Im Anschluss wurde die Kameraden Philipp Brüggemann, Jannik Schroven, Christian Glöckner, Matthias Knoop, Julian Knüver, Marco Pfeiffer, Frank Rötgers, Dennis Schrörlücke, Andre Malinowski, Henning Wiggers, Guido Woltmann und Benjamin Willmann vom Feuerwehrmannanwärter zum Feuerwehrmann befördert.

Beförderungen: Zum Oberfeuerwehrmann wurden Steffen Hinken und Dominique Kamp befördert, zum Hauptfeuerwehrmann Dominik Hewing.

Altersgrenze erreicht: Ludger Pietruschka wurde mit Erreichen der Altersgrenze in die Alters- und Ehrenabteilung versetzt. Als Fachberater Seelsorge steht er den Kameraden jedoch noch auf Anforderung weiter zur Verfügung.