Ortsfeuerwehr Brandlecht im Jahr 2018 stark gefordert

Nordhorn Über 50 Prozent der Einsätze machten technische Hilfeleistungen aus. Auch in diesem Jahr haben sich die Brandlechter Feuerwehrkameraden laut Büssis, welcher nun bereits sieben Jahre sein Amt als Ortsbrandmeister innehat, bereits durch ihre Schlagkraft und Einsatzfähigkeit ausgezeichnet. Bürgermeister Thomas Berling dankte den Mitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement und die Arbeit beim Moorbrand in Meppen.

Der Jahresbericht, den Büssis vortrug, wies 655 Einsatzstunden aus. Wie die Zahl der Einsätze stieg auch diese Zahl an. Dazu kommen 1375 Dienst- und Übungsstunden, die sich auf 24 Dienstabende verteilen. Neben dem regelmäßigen Ausbildungsdienst nahmen neun Kameraden an Aus- und Fortbildungen auf Kreisebene oder an der Niedersächsischen Akademie für Brand und Katastrophenschutz teil. Am 31. Dezember gehörten der Ortsfeuerwehr Brandlecht 47 aktive Kameraden, 18 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr und zehn Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung an.

Der Bericht des Jugendfeuerehrwartes Andre Benz fiel positiv aus. Die Ausbildung und Betreuung der jüngsten Kameraden sei eine lange Erfolgsgeschichte. Auch 2018 mache hier keine Ausnahme.Das aktuelle Durchschnittsalter liege bei 32 Jahren.

Über die Neuaufstellung der Kreisfeuerwehrbereitschaften im Land sprach der Kreisbrandmeister in seinem Grußwort. Er freut sich, dass es in Zukunft 22 Ortsfeuerwehren geben wird. Zu Beginn seiner Amtszeit waren dies lediglich 19.

Beförderungen und Ehrungen

Zum Feuerwehrmann wurde Luca Egbers befördert, zu Oberfeuerwehrmännern wurden Christoph Beniermann, Dennis Mensen und Rene Wever ernannt. Maximilian Bonte, Jan Eesmann und Sebastian Egbers wurden zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Für die beste Dienstbeteiligung bei den aktiven Kameraden wurden Rene Wever und Kevin Joachim ausgezeichnet. Günter Lödden wurde in der Alters- und Ehrenabteilung ausgezeichnet.

Im Rahmen seiner Ortsfeuerwehr wurde der Kamerad Friedrich Eesmann in die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet. Reiner Moddemann wurde nach 20 Jahren in seinem Amt als Kassenwart verabschiedet, sein Nachfolger ist nun Maximilian Bonte. Der Kamerad Olaf Donker wurde als Beisitzer im Stadtkommando einstimmig bestätigt.