Ootmarsumer Weg noch bis Ende der Woche gesperrt

Nordhorn Der Ootmarsumer Weg in Nordhorn bleibt vorerst dicht. In Höhe der Einmündung kreuzt eine Gasfernleitung der „Nowega“ den Ootmarsumer Weg. Die Hochdruckleitung muss im Kreuzungsbereich saniert werden. Deshalb ist der Ootmarsumer Weg seit dem 6. August in diesem Bereich voll gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ootmarsumer-weg-noch-bis-ende-der-woche-gesperrt-314312.html