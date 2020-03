Online-Alternative zum Ferienpass in Nordhorn

Nordhorn Den beliebten Nordhorner Osterferienpass gibt es in diesem Jahr aufgrund von Corona nicht. Mit einem Onlineangebot mit einer Vielzahl von Freizeittipps für Zuhause will die Stadt Nordhorn jetzt für einen kleinen Ausgleich sorgen. Für Familien bedeutet die intensive gemeinsame Zeit in den eigenen vier Wänden eine Herausforderung. Die Abteilung Jugendarbeit der Stadt Nordhorn möchte in dieser Situation mit einem neuen Onlineangebot Kinder und Eltern gleichermaßen unterstützen. Wie beim normalen Ferienpass wird dafür das Onlineportal www.nordhorn.feripro.de genutzt. In den kommenden Wochen werden hier anstelle von Ferienpassveranstaltungen immer mehr Tipps veröffentlicht, die bei der Freizeitgestaltung helfen können. Unter der Überschrift „Spiele und mehr für die Osterferien“ werden zum Beispiel Spiele, Basteleien und andere Ideen gegen Langeweile vorgestellt. Die Palette reicht von der Schatzsuche in der Wohnung bis zur Ausgestaltung einer Verkleidungsmodenschau. Gemeinsam ist allen Tipps, dass sie ohne großen Aufwand und Material auskommen.

Außerdem sind alle Kinder, Eltern und gerne auch Großeltern aufgefordert, sich mit eigenen Ideen und Vorschlägen an den Freizeittipps zu beteiligen. Vorschläge für eine Veröffentlichung können ab sofort an ferienpass@nordhorn.de geschickt werden. Als kleiner Anreiz wird wöchentlich ein Spielgeschenk unter allen Vorschlagenden verlost.