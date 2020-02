/ Lesedauer: ca. 2min „One Billion Rising“: Nordhorn tanzt gegen Gewalt an Frauen

Jede dritte Frau wird in ihrem Leben Opfer von Gewalt. Mit der Aktion „One Billion Rising“ erheben sich weltweit Frauen und Männer gegen Gewalt an Frauen. Nordhorn tanzte am Freitagnachmittag bereits zum sechsten Mal solidarisch in der Innenstadt mit.