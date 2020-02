Empfehlung - Oberschule Deegfeld will Siegel „Fair Trade School“

Nordhorn Am Montag war es voll in einem Klassenraum der Oberschule (OBS) Deegfeld in Nordhorn. Diesmal waren nicht nur Schüler da, sondern auch mehrere Eltern und Lehrkräfte. Zur Unterstützung war auch Lena Schoemaker vom Nordhorner „Weltladen“ gekommen. Alle hatten aber eins gemeinsam: Das Ziel - die OBS Deegfeld auf den Weg zu bringen, „Fairtrade School“ zu werden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/oberschule-deegfeld-will-siegel-fair-trade-school-344710.html