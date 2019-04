Empfehlung - NVB kontrolliert Erdgasleistungen in Nordhorn

Nordhorn Die NVB Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH hat mit der Überprüfung ihrer Erdgashauptleitungen in Nordhorn begonnen. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. Im Auftrag der NVB sind Christopher Schalkowski und Frank Fresemann von der TBD Technische Bau Dienstleistungen GmbH & CO. KG unterwegs. Im Rahmen der Prüfung werden über die Erdgashauptleitungen hinaus auch die dazugehörigen Hausanschlüsse kontrolliert, insgesamt schauen die Mitarbeiter 476 Kilometer Leitungen bis Ende August nach. Im Rahmen der Überprüfung ist es notwendig, private Grundstücke, Rasenflächen bzw. Gartenanlagen zu betreten. Dabei entstehen den Haus- und Grundstückseigentümern laut NVB keine Schäden. Eine vorherige Anmeldung bei den Kunden erfolgt nicht, die Mitarbeiter können sich jedoch als Dienstleister der NVB ausweisen. Weitere Informationen zur Leitungsprüfung gibt es unter 05921 301 130.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nvb-kontrolliert-erdgasleistungen-in-nordhorn-290581.html