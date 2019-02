Empfehlung - Amtsgericht: Bemerkenswertes Verfahren um 35 Euro Bußgeld

Nordhorn Es gibt Momente im Leben eines Autofahrers, da könnte er sich schwarzärgern. Man hat es eilig, nachher steht noch die Abi-Entlassung des Sohnes bevor, außerdem steckt man mitten im Umzug in die Wohnung der neuen Lebensgefährtin. Und alles soll schnell gehen, weil man den Transporter vom Bruder geliehen hat, den man nicht unnötig lange warten lassen will. Und da passiert dann das: Beim Rückwärtssetzen touchiert man – nur minimal! – das Blech eines parkendes Fahrzeugs und auch den Spiegel noch ein wenig. Zwar war der kleine Knall eigentlich nicht zu überhören. Aber im allgemeinen Stress beginnt man zur Beschwichtigung des Gewissens am Gehör zu zweifeln. Vielleicht war es ja gar nichts und man hat sich das Geräusch in diesem Moment der Panik nur eingebildet. So was gibt es.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nur-eine-kleine-delle-doch-dann-kommt-ein-strafbefehl-279216.html