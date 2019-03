Empfehlung - Nordhorn will bei Europafest mit Dinkelland Zeichen setzen

Nordhorn Nicht zuletzt wegen einiger Verwirbelungen in der Denekamper Kommunalpolitik war der Kontakt zwischen Nordhorn und Dinkelland in den vergangenen Jahren deutlich abgeflaut. Aber im Januar hatten die Bürgermeister beider Gemeinden bei der gemeinsamen Sitzung beider Stadträte in Denekamp vereinbart, ihre Zusammenarbeit wieder zu intensivieren. Dies hat die Nordhorner CDU zum Anlass genommen, um mit zwei Anträgen im Nordhorner Rat diese grenzüberschreitende Kooperation „anzuschieben“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nrdhorn-will-bei-europafest-mit-dinkelland-zeichen-setzen-286905.html