Empfehlung - Notgemeinschaft will neue Lärmschutzzonen für Nordhorn-Range

Nordhorn Nicht etwa „ihre“ Soldaten im Camp von Nordhorn-Range will Bundesverteidigungsministerin Ursula van der Leyen am Sonnabend in Nordhorn besuchen, sondern ihren CDU-Parteifreunden Schützenhilfe im Europawahlkampf leisten. Als reinen Wahlkampfauftritt hat die CDU die Rede der Ministerin im Autohaus Krüp deklariert. Dennoch nimmt die Notgemeinschaft Nordhorn-Range diesen Besuch zum Anlass, sowohl die hiesige Politik als auch die Ministerin ein weiteres Mal auf das Problem der Lärmschutzzonen rund um den Schießplatz Nordhorn hinzuweisen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/notgemeinschaft-will-neue-laermschutzzonen-fuer-nordhorn-range-290536.html