Notgemeinschaft: Keine Kampfjets mehr über Nordhorn

tk/gn Nordhorn/Berlin. Die Notgemeinschaft Nordhorn-Range hat einen erneuten Versuch zur Schließung des Luft-/Bodenschießplatzes Nordhorn Range gestartet. In einer Petition an den Bundestag fordert die Bürgerinitiative, den Übungsbetrieb sofort einzustellen und nach alternativen Standorten zu suchen. Wie Geschäftsführer Günter Roelofs mitteilte, wurde die Eingabe beim Petitionsausschuss in Berlin bereits eingereicht.

Wörtlich heißt es in dem Schreiben:

„Der Deutsche Bundestag möge beschließen:

1. Die weitere Nutzung des Luft-/Bodenschießplatzes Nordhorn unverzüglich einzustellen.

2. Hilfsweise innerhalb eines zumutbaren Zeitrahmens nach alternativen Standorten für den militärischen Übungsbetrieb zu suchen.

Begründet wird das Bestreben von der Notgemeinschaft mit der „andauernden Gefährdung“ der Bevölkerung, die durch Abstürze, Fehlwürfe und verlorene Bomben bestünden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Luft-/Bodenschießplatz Nordhorn wird seit 2001 von der Bundeswehr betrieben. Zuvor nutzte die Royal Air Force den Abwurfplatz, der nach dem Zweiten Weltkrieg von den Briten besetzt wurde.

Luft-Boden-Schießplatz soll sofort geschlossen werden, fordert die Notgemeinschaft Nordhorn-Range. Foto: Stephan Konjer