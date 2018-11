Empfehlung - Nordumgehung: Zügiges Arbeiten im Klosterbusch

Nordhorn Die Fahrbahn der Bundesstraße 403 ist in Höhe des Klosters auf einer Seite weit aufgerissen. Abwechselnd schlängelt sich der Verkehr über die verbliebene Spur. Rund 25 Arbeiter sind momentan damit beschäftigt, hier den Anschluss für die Nordumgehung zu bauen. Der künftige Trassenverlauf in Richtung Vechte ist nach dem Sandeinbau inzwischen klar zu erkennen. Zunächst liegt der Fokus der Bauarbeiter auf dem neuen Kreuzungsbereich zur bisherigen B 403. Ende der kommenden Woche soll hier mit den Asphaltierungsarbeiten für den Anschluss an die Umgehungsstraße begonnen werden. Etwa 5000 Tonnen Asphalt werden für die dreilagige Asphaltschicht herangeschafft. In diesen Tagen wird die Trasse noch mit verschiedenen Schichten aus Schotter versehen, danach kommt der Asphalt. Die mäßigen Temperaturen und geringe Niederschläge freuen die Planer, denn die Bauarbeiten schreiten zügiger voran als gedacht. Zusätzlich in die Karten spielt den Verantwortlichen eine Baumaßnahme der Bentheimer Eisenbahn: Die Bahn muss die Gleise am Übergang bei Nöst angleichen. Hierfür wird die Bundesstraße 403 zwischen der Grenzstraße und dem Kloster Frenswegen gesperrt. In dem Zeitraum vom 14. November bis zum 22. November müssen sich Autofahrer deshalb zwischen Nordhorn und Neuenhaus andere Routen suchen. Weil sie in dieser Zeit keine Rücksicht auf den fließenden Verkehr nehmen müssen, können die Bauarbeiter der Nordumgehung intensiv an dem 600 bis 700 Meter langen Übergang zur neuen Trasse arbeiten. Ähnlich wie im Bereich Rammelkamp zwischen Nordhorn und Klausheide soll die Zufahrt zur Nordumgehung bei Frenswegen mit einer Ampelkreuzung geregelt werden. Der Verkehr aus Richtung Neuenhaus nach Nordhorn wird zunächst über eine weite Linkskurve zur neuen Umgehungsstraße geleitet. Fahrer nach Nordhorn müssen dann rechts abbiegen, während der Verkehr nach Wietmarschen und Lingen später geradeaus über die Umgehungsstraße führt. Im Dezember soll der Anschluss fertiggestellt sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordumgehung-zuegiges-arbeiten-im-klosterbusch-265051.html