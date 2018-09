Empfehlung - Nordumgehung „wächst“ der ersten Teilfreigabe entgegen

Nordhorn Der Verkehr auf der Bundesstraße in und aus Richtung Lingen rollt inzwischen wieder störungsfrei. Vor einigen Tagen hatte die Straßenbauverwaltung die bisherige wechselweise Verkehrsführung durch den Baustellenbereich am Beginn der Umgehungsstraße aufgehoben. Dort war es vor den Ampelanlagen immer wieder zu längeren Rückstaus gekommen. Nun rollt der Verkehr auf zwei durch Sperrbaken provisorisch markierten Fahrspuren wieder in beide Richtungen durch den Baustellenbereich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordumgehung-waechst-der-ersten-teilfreigabe-entgegen-249923.html