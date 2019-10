Empfehlung - Nordumgehung Nordhorn freigegeben

Nordhorn Die Nordhorner Nordumgehung ist fertig. Am Dienstagvormittag wurde das letzte Teilstück der Umgehungsstraße freigegeben. Dieses Teilstück wird nach Darstellung der Lingener Straßenbauverwaltung das meistbefahrene der gesamten Umgehung werden. Erwartet werden bis zu 16.000 Fahrzeuge pro Tag. Noch mehr Verkehr läuft in Nordhorn nur über die Osttangente. Die T-förmige Umgehungsstraße, an der knapp vier Jahre lang gebaut wurde, soll die Nordhorner Innenstadt – insbesondere die Neuenhauser Straße, den Stadtring und die Lingener Straße - vom Durchgangsverkehr entlasten und zugleich die Niedergrafschaft besser an die Autobahn 31 anbinden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordumgehung-nordhorn-freigegeben-326433.html