Empfehlung - Nordumgehung: Klosterbusch wird das nächste Nadelöhr

Nordhorn Kaum ist ein Ärgernis für die Autofahrer im Raum Nordhorn beseitigt, da kündigt sich bereits das nächste an: Am Beginn der Nordhorner Nordumgehung rollt der Verkehr seit Donnerstag wieder normal, aber am anderen Ende der Umgehung wird es auf der B403 in Höhe Klosterbusch ab Donnerstag, 1. November, zu Behinderungen kommen. Voraussichtlich ab 14. November wird die B403 dann sogar für etwa eine Woche voll gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordumgehung-klosterbusch-wird-das-naechste-nadeloehr-262719.html