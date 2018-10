Empfehlung - Nordumgehung: Ampel zehrt an Nerven

Nordhorn 60 Sekunden Rot, 20 Sekunden Grün. Zu wenig, um den Verkehr, der auf der Bundesstraße 213 aus Richtung Lingen kommt, an der neuen Ampel in Klausheide fließend nach links in Richtung Nordhorn abbiegen zu lassen. Seit Inbetriebnahme der Kreuzung am Montagmittag und der damit verbundenen Eröffnung des ersten Teilstücks der Nordumgehung kommt es immer wieder zu langen Staus vor der Ampel. Vor allem im Berufsverkehr reiht sich Fahrzeug an Fahrzeug. Die Schlange reicht zeitweise sogar bis zum Gut Klausheide. Und das liegt immerhin drei Kilometer entfernt. Auch aus Nordhorn staut sich zu Stoßzeiten der Rechtsabbiegerverkehr nach Lingen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordumgehung-ampel-zehrt-an-nerven-262339.html