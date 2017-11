Empfehlung - Nordhorns Weihnachtsidylle aus Licht und Leidenschaft

Nordhorn . Hayk Avetisyan steht mit Werkzeugkiste und Bohrmaschine inmitten seiner Modellbau-Idylle an der Hagenstraße und legt letzten Schliff ans neue Weihnachtsdorf. 350 Arbeitsstunden stecken darin, berichtet der Gastronom stolz: „Alles privat und aus Hobby – ohne Hilfe von Stadt und VVV.“ Nur 250 Meter oder drei Fußminuten weiter südlich, am anderen Ende der City, überziehen derzeit Handwerker das historische Gebäudeensemble Hauptstraße 1 am Vechtearm mit großen Lichternetzen samt Tausenden von LED-Lämpchen und legen einem Baum am Ufer ein Kleid aus Lichtern an. Der Aufbau ist hier schon weit fortgeschritten, damit am kommenden Montag zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes endlich der Schalter umgelegt wird und der Glanz aus Tausenden von Lichtern erstrahlt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorns-weihnachtsidylle-aus-licht-und-leidenschaft-215701.html