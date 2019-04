Nordhorns Textilsaga geht weiter

Das Musical „Goodbye Klein-Amerika“ wird fortgesetzt: Die Uraufführung des zweiten Teils geht am 18. Januar 2020 in der Alten Weberei über die Bühne. Das Stück knüpft an den Niedergang der Textilindustrie an und erzählt, wie Nordhorn zu neuer Stärke fand.