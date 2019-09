Empfehlung - „Nordhorns Textilgeschichte ist noch nicht auserzählt“

Nordhorn Die Grafschafter Textilgeschichte ist noch nicht auserzählt. So sieht es das Stadtmuseum Nordhorn um dessen Leiterin Nadine Höppner. Anlässlich gleich zweier Jubiläen plant das Geschichtshaus eine Sonderausstellung zur Gegenwart und Zukunft der hiesigen Textilindustrie. Mit der Eröffnung der Ausstellung „Mit Vergangenheit in die Zukunft“ am Sonntag, 15. September, um 11 Uhr im Manz-Saal im Nino-Hochbau, feiert das Stadtmuseum sein 25-jähriges Bestehen und der Museumsverein sein 30. Jubiläum.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorns-textilgeschichte-ist-noch-nicht-auserzaehlt-316625.html