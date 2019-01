Empfehlung - Nordhorns SPD sieht die Stadt auf der Erfolgsspur

Nordhorn In der Feststellung „es läuft richtig rund in Nordhorn“ fasst SPD-Fraktionssprecher Harald Krebs seine Erfolgsbilanz zusammen. Die Stadt ernte die Erfolge jahrelanger Arbeit. Bahnanschluss und Nordumgehung, gleich drei Stadtumbauprojekte in der Blanke, in der Blumensiedlung und im Bahnhofsumfeld, der Neubau für die Feuerwehr – die wesentlichen Aufgabenstellungen der vergangenen Jahre würden nun abgearbeitet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorns-spd-sieht-die-stadt-auf-der-erfolgsspur-277553.html