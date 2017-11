Vor allem in ihre Schulen hat die Stadt Nordhorn in den vergangenen Jahren viel Geld investiert. Das Bild entstand im Sommer 2016 beim Bau der neuen Mensa an der Ludwig-Povel-Schule in der Blanke. Trotzdem konnte viel mehr Geld in den Schuldenabbau gepumpt werden als gefordert. Das ist der Haushaltsdisziplin der Parteien, vor allem aber den anhaltend hohen Einnahmen der Stadt zu verdanken. Foto: Konjer