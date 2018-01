Empfehlung - Nordhorns Rat protestiert mit Resolution gegen Stromtrasse

Nordhorn. Nach intensiver Diskussion und der Anhörung betroffener Bürger hat der Rat der Stadt am Donnerstagabend in einer Resolution das Unternehmen Amprion und die Bundesnetzagentur aufgefordert, für die Stromautobahn nicht den Trassenkorridor zu wählen, der durch den Osten des Stadtgebiets verläuft. Diese Trasse sei für die Stadt inakzeptabel, die Gründe für ihre Auswahl seien nicht nachvollziehbar, hieß es in der Ratssitzung. Die Stadt fordert einen „Lastenausgleich“, da sie schon durch den Luftwaffenschießplatz im Osten und die Staatsgrenze im Westen in ihren Entwicklungsmöglichkeiten stark beschnitten werde. Eine mit großen Nutzungseinschränkungen verbundene Stromtrasse sei eine zusätzliche, nicht hinzunehmende Belastung. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorns-rat-protestiert-mit-resolution-gegen-stromtrasse-223131.html