Hotel und Restaurant statt Postamt: An der Bahnhofskreuzung in Nordhorn soll ein großes Neubauprojekt für ein Vier-Sterne-Hotel entstehen. Die Stadt will dafür das Postgrundstück an die Volksbank-Tochter „Grafschafter Immobilienmanagement“ verkaufen. Grafik: Potgeter + Werning