Empfehlung - Nordhorns Kirmesfeuerwerk: Leidenschaft mit Knalleffekt

Nordhorn. Nach neun Minuten ist alles vorbei. Vom Neumarkt dringt Applaus hinüber ans Ufer des Vechtesees. Dichter Rauch wabert über das Grün. Es riecht verbrannt. Kein Wunder, sind an dieser Stelle doch gerade mehr als 60 Kugelbomben und diverse Großbatterien an Feuerwerk in die Luft gegangen. Ralf Fremy taucht aus dem Nebel auf. Er läuft zur Absperrung am Rad- und Fußweg nahe der Blauen Brücke, setzt seinen Feuerwehrhelm ab, zieht die Ohrstöpsel heraus. „Hat alles super geklappt“, ruft er freudig und nimmt seine Mitarbeiter Sandra Doedens und Timo Schelle in den Arm.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorns-kirmesfeuerwerk-leidenschaft-mit-knalleffekt-236125.html