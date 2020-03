/ Lesedauer: ca. 2min Nordhorns Kirchen lassen Läuten als Signal der Hoffnung

Im ganzen Land wenden sich Kirchen an die Öffentlichkeit mit unterschiedlichsten Aktionen und Hilfsangeboten an die Bevölkerung. In Nordhorn soll Glockengeläut ein Zeichen der Hoffnung setzen, da die Corona-Krise die Bevölkerung einschränkt und bedrückt.