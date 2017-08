Nordhorns Delfinoh übertrifft alle Erwartungen

Vor einem Jahr ist das neue Hallenbad Am Sportpark eröffnet worden und mit dem Freibad unter der Marke Delfinoh an den Start gegangen. Seitdem wurden die Kinderkrankheiten des Kombibades abgestellt – und alle Erwartungen an die Besucherzahlen übertroffen.