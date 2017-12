Empfehlung - Nordhornerin will Senioren Weihnachtsfreude machen

Nordhorn. Die Nordhornerin Sandra Imhoff hat da ihre ganz eigene Idee: „Ich möchte Seniorinnen und Senioren, die in Grafschafter Altenwohnheimen leben, am Heiligabend eine kleine Weihnachtsfreude machen. Schließlich ist es die Generation, die uns großgezogen hat. Ich denke da zum Beispiel auch an die Trümmerfrauen, die nach dem Krieg Unvorstellbares geleistet haben. Und heute müssen viele von ihnen die Feiertage einsam und alleine verbringen – das möchte ich in diesem Jahr zumindest für ein paar Augenblicke ändern“, erzählt die Pferdeliebhaberin im GN-Gespräch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhornerin-will-senioren-weihnachtsfreude-machen-218017.html