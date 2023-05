Nordhornerin kämpft für die Rechte eines Naturvolks

Statt Lehrerin für Mathematik und Sport an einer deutschen Schule zu werden, wurde sie Menschenrechtsaktivistin. Christina Haverkamp, 1958 in Nordhorn geboren, reiste vor mehr als 30 Jahren in das Gebiet der Yanomami in den Regenwald von Brasilen und lernte dieses Volk nicht nur kennen, sondern auch lieben. Seitdem wurde der Schutz dieser bedrohten Menschen zu ihrem Lebensinhalt. Wie spannend das ihr Leben machte, berichtete sie in einem beeindruckenden Vortrag, zu dem die Nordhorner Amnesty-Gruppe in die Nordhorner Volkshochschule eingeladen hatte.

Existenz bedroht

Die Yanomami sind eines der letzten noch ursprünglich lebenden Naturvölker der Erde. Sie bewohnen das Amazonas-Gebiet an der Grenze zwischen Brasilien und Venezuela. Ihre Existenz wird jedoch zunehmend bedroht: Schuld sind unter anderem brasilianische Goldsucher, die durch rücksichtslosen Raubbau an der einzigartigen Natur den Lebensraum der Yanomami systematisch zerstören.

© Plawer, Günter Das Engagement von Christina Haverkamp ist bis heute ungebrochen. Mit der von ihr gegründeten Hilfsorganisation Yanomami-Hilfe sammelt sie mit Vorträgen Spenden, um die Menschen im brasilianischen Regenwald medizinisch und politisch zu unterstützen. Foto: Plawer

„Ich wollte dieses Volk unbedingt kennenlernen, aber leider hatte ich nicht das nötige Geld, um dort hinzufliegen“, erklärt Christina Haverkamp. „So heuerte ich kurzerhand auf einem Segelschiff unter dem Motto „Hand gegen Koje“ an und kam so nach Südamerika.“ Der Weg in das Stammesgebiet der Yanomami war nicht weniger abenteuerlich, wie sie den Zuhörenden berichtet. Gemeinsam mit Rüdiger Nehberg macht sie sich auf den Weg. Am Ziel angekommen, lernen die beiden liebenswerte Menschen kennen, die bis heute im Einklang mit der Natur leben und sich ihre einzigartige Kultur erhalten haben. Auf einer Fläche, die so groß ist wie die Schweiz, leben im brasilianischen Regenwald ungefähr 9000 Yanomami. Ihre Anzahl in Venezuela schätzt man auf mehr als 12.000. Bis zu 300 Yanomami wohnen in einer so genannten Maloca, einem aus Baumstämmen und Palmblättern errichteten Runddorf und führen ein einzigartiges Gemeinschaftsleben. Sie ernähren sich von der Jagd, dem Fischfang, von Bananen und Maniok. Auf ihrem Speiseplan stehen Wildschweine, Tapire, Gürteltiere, Affen und Krokodile sowie Piranhas. „An das Essen von Affen muss man sich wirklich gewöhnen“, erzählt Haverkamp ganz unbefangen, „und die Piranhas haben unendlich viele Gräten.“ Schulen kennt man natürlich nicht, aber alles zum Leben notwendige lernen die Kinder von den Erwachsenen. Nur die Schamanen, die für die Heilung der Yanomami zuständig sind, erhalten eine spezielle Ausbildung.

Goldgräber machen Land streitig

Größter Feind der Yanomami sind die Goldgräber, die ihnen nicht nur das Land streitig machen, sondern auch Zivilisationskrankheiten wie die Malaria einschleppen, einer Krankheit, die bis dahin für das Naturvolk unbekannt war. Unzählige erschossene Yanomami sind Zeugen dafür, dass die Goldgräber auch vor Gewalt nicht zurückschrecken, um an das Edelmetall Gold zu gelangen.

Diese Bedrohung ist auch für Christina Haverkamp der Motor, sich seit mehr als 30 Jahren für dies bedrohte Volk einzusetzen. Mit einem selbstgebauten, mit Segeln ausgerüsteten Bambusfloß machen sich Nehberg und Haverkamp im Kolumbusjahr 1992 auf eine Protestfahrt über den Atlantik, um für die Rechte der indigenen Völker zu protestieren. Danach trennen sich die Wege der beiden Aktivisten, weil sie eigene Projekte verfolgen wollen. Christina Haverkamp sammelt Spenden für den Aufbau von Krankenstationen, um den Yanomami bei der Bekämpfung der eingeschleppten Krankheiten zu helfen. Damit die Menschen für ihre Rechte kämpfen können, werden auf ihre Initiative Schulen errichtet, die den Kindern Lesen und Schreiben beibringen. Erst dadurch gelangten die Yanomami zu einer eigenen Schrift, die sie bis dahin nicht brauchten.

Spendensammlung durch Vorträge

Das Engagement von Christina Haverkamp ist bis heute ungebrochen. Mit der von ihr gegründeten Hilfsorganisation Yanomami-Hilfe sammelt sie mit Vorträgen Spenden, um die Menschen im brasilianischen Regenwald medizinisch und politisch zu unterstützen. Wie sehr das die Zuhörenden bei ihrem Vortrag beeindruckte, zeigte der langanhaltende Applaus. Haverkamp war vielen noch aus ihrer Nordhorner Zeit bekannt, das machten auch die interessierten Nachfragen deutlich.