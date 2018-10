Nordhornerin ist mit ihrer Manufaktur Thema bei „Galileo“

Nordhorn Am Dienstagabend, ab 19.05 Uhr, berichtet die Prosieben-Sendung „Galileo“ aus Nordhorn. Die Redaktion hat die Manufaktur von Jana-Katharina Doijen besucht. Sie hat sich mit ihrer Firma auf das Thema „Beton“ in der Inneneinrichtung spezialisiert. „Die Beton-Optik ist in gerade der Einrichtungstrend schlechthin“, ist sich die Redaktion der Sendung sicher.