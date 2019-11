Empfehlung - Nordhornerin ist auf dem Weg zur „Miss Global“

Nordhorn Damit hat Friederike Neehus aus Nordhorn nicht gerechnet: Aus zahlreichen Bewerbungen wurde die 28-Jährige ausgewählt, Deutschland beim Schönheitswettbewerb „Miss Global“ zu vertreten. Das Finale der Show geht am 18. Januar 2020 in Oaxaca in Mexiko über die Bühne, doch die junge Grafschafterin fliegt bereits am 4. Januar in Richtung Sierra Madre und wird insgesamt 16 Tage in dem mittelamerikanischen Land verbringen. Proben, Interviews, Shootings und sonstige Veranstaltungen stehen dann auf dem Plan.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhornerin-ist-auf-dem-weg-zur-miss-global-328998.html