Empfehlung - Nordhornerin vermittelt Straßenhunden sicheres Zuhause

Nordhorn Genüsslich rekelt sich die Labradorhündin „Quinn“ in ihrem Korb. Gerade ist sie von ihrer Morgenrunde zurückgekommen und hat gut gefrühstückt. Zeit also für ein ausgiebiges Schläfchen. Das war nicht immer so. „Quinn“ ist als Straßenhund zur Welt gekommen und lebte auf eigene Faust in der Slowakei. Sechs Jahre ist das her, aber vor drei Jahren hat sie das große Los gezogen. Helen Schütman aus Nordhorn nahm sie mit und gab ihr ein neues Zuhause. Jetzt teilt sie das Leben mit der 29-jährigen Friseurmeisterin, die sich nun aber den Kunden widmen muss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhornerin-engagiert-sich-fuer-hunde-im-verein-tierwald-337533.html