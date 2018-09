Empfehlung - Nordhorner Wohnstift feiert 25-jähriges Bestehen

Nordhorn Als einen „Beitrag zum würdevollen Wohnen im Alter“, der „überörtlich neue Maßstäbe“ setze, hatte der damalige Landtagspräsident Horst Milde das „Wohnstift am Vechtesee“ bei der offiziellen Eröffnungsfeier am 29. Oktober 1993 gelobt. Deutlich familiärer als damals fiel gestern die Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen der Einrichtung aus. „Wir haben viel erlebt in diesen 25 Jahren“, stellte Frank Lutter, der Geschäftsführer der heutigen Trägergesellschaft, der Oldenburger Hansa-Gruppe, in seiner Rede heraus. Er spielte damit auf allerlei Höhen und Tiefen in der Geschichte des Wohnstifts an. Und auf die vielen neuen Herausforderungen in der Pflege, auf die man sich seit 1993 ein- und umstellen musste. Sie reichen von der Pflegeversicherung und das Pflegestärkungsgesetz bis hin zur aktuellen Diskussion um den künftigen Einsatz von Robotern in der Pflege.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-wohnstift-feiert-25-jaehriges-bestehen-250444.html