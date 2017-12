Nordhorner wird mit Sportmarketing zum „DurchSTARTer“

gn Nordhorn. Seit 2009 verleiht das Ministerium in einem zweijährigen Turnus den „DurchSTARTer“ an herausragende Gründerpersönlichkeiten in Niedersachsen.

Alexander Kroeze durchlief bis zur Preisverleihung ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Die Bewerbung verfasste Heike Dorenz, Geschäftsführerin des Grafschafter Technologiezentrums, im Sommer, denn angenommen wurden nur Vorschläge von öffentlichen Institutionen im Gründungsbereich. Insgesamt reichten die Wirtschaftsförderungseinrichtungen über 40 Vorschläge aus ganz Niedersachsen ein. Daraus wurden von einer fachkundigen Jury drei Preisträger ausgewählt: einer davon war PG Medien GmbH, die im Grafschafter Technologiezentrum ansässig sind. Am 4. Dezember war es dann so weit: Die Wahl der Preisträger erfolgte auf einer offiziellen Veranstaltung, bei der sich die drei nominierten Unternehmen mit einer Kurzpräsentation vorstellten.

Alexander Kroeze überzeugte mit seiner Präsentation und erzielte den zweiten Platz. Den ersten Platz erhielt feelSpace GmbH aus Osnabrück und den dritten Platz Cardior Pharmaceuticals GmbH aus Hannover.

PG Medien GmbH ist im Sportbereich als Agentur für Kommunikation und Vereins- sowie Verbandsmarketing tätig. Ein Slogan des Unternehmens bringt die Unternehmenskonzeption auf den Punkt: „Ideen für große Emotionen: Gemeinsam machen wir Ihre Kunden zu Fans!“. Das unternehmerische Angebot umfasst den gesamten Marketingmix im Sportschwerpunkt: angefangen von der Konzeption mit Strategie und Beratung (Markenstrategien und -entwicklung, Sponsoring- und Vertriebskonzepte beziehungsweise Vereinskonzepte und -marketing) bis zu der breiten Palette des Printdesigns und Online-Marketings.

Mittlerweile ist das Unternehmen bereits international tätig und hat mit der Marke „Stickerfreunde“ erste Kooperationen im deutschsprachigen Ausland geschlossen. Denn eine ganz besondere Marktnische bedient PG Medien GmbH mit dem Angebot „Stickerfreunde“, ein Album zum Sammeln, Tauschen und Kleben individuell für Vereine. Was bei der Fußball-Elite funktioniert, macht im Amateurbereich noch viel mehr Spaß.

Gemeinsam mit Alexander Kroeze freut sich Heike Dorenz: „Der ,DurchSTARTer‘ ist eine ganz besondere Wertschätzung auf Landesebene für unser Mieterunternehmen.“