Nordhorner Weihnachtsmarkt lockt mit „Hotspots"

Nordhorn Bei dampfendem Glühwein, beschwingten Klängen und funkelndem Lichterglanz ist der Nordhorner Weihnachtsmarkt am Montagabend eröffnet worden. Gut 200 Bürger hatten sich im Weihnachtsdorf von „Bon Café Events“ an der Hagenstraße versammelt, unter ihnen viele Kaufleute und Beschicker der rund 50 Buden entlang der Hauptstraße. Es war das erste Mal, dass Bürgermeister Thomas Berling, VVV-Vorsitzender Dr. Nils Kramer und VVV-Geschäftsführer Matthias Bönemann die Weihnachtsglocke an diesem Ort läuteten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-weihnachtsmarkt-lockt-mit-hotspots-331429.html