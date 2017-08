Empfehlung - Nordhorner von Einbrecher geweckt

gn Nordhorn. Unbekannte Täter brachen am Sonntag um zwei Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Weg zum Resum in Nordhorn ein. Die Bewohner des Hauses wurden durch lautes Poltern wach und bemerkten ein offen stehendes Fenster. Die Täter waren allerdings schon geflüchtet und nahmen als Diebesgut eine Geldbörse mit Bargeld und Karten mit. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 05921.3090 bei der Polizei in Nordhorn zu melden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-von-einbrecher-geweckt-205405.html