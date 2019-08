Empfehlung - Nordhorner Vodafone-Shop-Betreiber will Kunden helfen

Nordhorn Der Unmut vieler Internetnutzer hinsichtlich wochenlanger Störungen im Kabelnetz geht auch an Florian Körner, Betreiber von unter anderem zwei Vodafone-Shops in Nordhorn, und seinen Mitarbeitern nicht unbemerkt vorüber. Ein Kabelschaden hatte über Wochen Verbindungsprobleme verursacht. Nachdem der als behoben galt, traten nach kurzer störungsfreier Zeit neue Einbrüche in den Übertragungsraten auf. Diesmal identifizierte das Unternehmen ein „Auslastungsproblem“, das laut Vodafone „in den kommenden Wochen“ behoben sein soll.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-vodafone-shop-betreiber-will-kunden-helfen-314503.html