Nordhorn Scheinbar ein Routinefall, der da vor dem Einzelrichter beim Nordhorner Amtsgericht verhandelt wird. Ein junger Mann aus Nordhorn, krankheitshalber beschäftigungslos und in prekären Lebensverhältnissen, verkauft Anfang des Jahres auf verschiedenen Internetplattformen zwei Playstations aus seinem Besitz. Die beiden Käufer, wohnhaft in anderen Landesteilen, überweisen beim ersten Mal 320 Euro und im zweiten Fall 260 Euro. Aber sie warten vergeblich auf ihre Playstation. Die hat der Verkäufer inzwischen an zwei andere Interessenten verkauft und insofern zweimal kassiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-verkauft-playstations-und-kassiert-doppelt-263182.html