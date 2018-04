Empfehlung - Nordhorner „Vechtestromer“ schwebt in die Grundüberholung

Nordhorn. Per Tieflader tritt das Boot am späten Abend die Reise zu einem Fachbetrieb in Emlichheim an. Dort soll der Oldie unter den VVV-Booten bei einer umfassenden Grundüberholung eine komplett neue Beschichtung und Lackierung erhalten. Der VVV rechnet damit, dass diese Überholung rund sechs Wochen dauern und etwa 15.000 Euro kosten wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-vechtestromer-schwebt-in-die-grundueberholung-231951.html