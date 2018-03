Empfehlung - Nordhorner Unternehmen landet mit Samenbomben einen Erfolg

Nordhorn. Wer von seiner grünen Heimat auf dem Land in eine Großstadt zieht, dem kommt der neue Wohnort manchmal vielleicht etwas trist und grau vor. So ging es auch Derk Niemeijer, als er von Nordhorn nach Hamburg zog. Mit einer Idee sollte sich das zumindest in einem kleinen Teil der Stadt ändern: Derk Niemeijer fing an, „Samenbomben“ herzustellen. Diese kleinen Kugeln bestehen aus Erde, Ton und etwas Saatgut. Zur „Aussaat“ wird die Samenbombe einfach ins Beet geworfen – nach dem nächsten Regenschauer oder Wasser aus der Gießkanne beginnen die Samen von Ringelblumen, Gänseblümchen und anderen Blumen zu keimen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-unternehmen-landet-mit-samenbomben-einen-erfolg-230654.html