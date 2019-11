Empfehlung - Nordhorner Umweltschutz-Gruppe setzt auf neue Strategie

Nordhorn Sie setzte auf unterschiedliche Aktionen in der Nordhorner Innenstadt und sprach die Leute direkt an. Los ging es um 14 Uhr an der Bentheimer Torbrücke. Von dort aus schaute man auf die gegenüberliegende Fußgängerbrücke, an der ein großes Banner und eine Puppe hängen, die einen leblosen Körper darstellen soll. „Eure Klimapolitik ist unser Tod“ – damit wollen die Jugendlichen auf die unzureichende Klimapolitik hinweisen. Eine Installation auf dem Boden mit Bildern von Tieren und Natur, umrahmt von Grabkerzen, mahnt, dass 30 Prozent der 48.000 deutschen Tierarten vom Aussterben bedroht sind. Ein weiteres Bild äußert Konsumkritik aufgrund des „Black Friday“, der traditionell als Start der Weihnachtseinkaufssaison gilt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-umweltschutz-gruppe-setzt-auf-neue-strategie-332177.html