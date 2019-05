Nordhorner Tierpark sucht historisches Bildmaterial

Nordhorn „Um das Buch mit Leben zu füllen, recherchieren wir derzeit viel in unseren Archiven und führen Interviews mit Zeitzeugen, die noch mal einen ganz anderen Blick auf die Geschehnisse geben können“, erzählt Dr. Nils Kramer, Leiter des Zoos am Heseper Weg. Wer will, kann sogar aktiv an der Gestaltung der Chronik mitwirken. „Für den Zeitraum von der Eröffnung des Tierparks 1950 als Heimattiergarten durch Heinrich Johannink bis 1980 sind wir auf der Suche nach interessantem Bildmaterial von unseren Zoobesuchern“, sagt Ina Deiting, Pressesprecherin und Leiterin der Zooschule.

Interessant sind vor allem fotografisch festgehaltene Erlebnisse der Besucher, Fotos nur mit Tieren sollen nicht eingesandt werden. Den Bildern sollten eine kurze Beschreibung und das Aufnahmedatum beiliegen, gerne kann auch auf Besonderheiten hingewiesen werden.

Mit der Einsendung einer hochwertigen Kopie, eines Scans oder der Überlassung des Originals stimmen die Teilnehmer einer Veröffentlichung zu. „Wir hoffen auf viele schöne und interessante Bilder, mit denen wir dann vielleicht auch eine eigene Ausstellung gestalten können“, sagt Tierparkleiter Kramer.

Frühe Aufnahme aus dem Nordhorner Tierpark.

Bildmaterial kann unter dem Stichwort „70 Jahre Tierpark Nordhorn“ an Ina Deiting per E-Mail an ina.deiting@tierpark-nordhorn.de oder per Post an die Adresse des Tierparks, Heseper Weg 140, 48531 Nordhorn, geschickt werden, Einsendeschluss ist der 30. Juni.