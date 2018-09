Empfehlung - Nordhorner Tanzwettbewerb „5 6 7 Eight“ geht in fünfte Runde

Nordhorn Der Tanzwettbewerb „5 6 7 Eight!“ im Jugendzentrum Nordhorn geht in die fünfte Runde. Am Sonnabend, 29. September, können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Nordhorn und Umgebung am Tanzwettbewerb in der Scheune des Jugendzentrums an der Denekamper Straße teilnehmen. Veranstalter ist die Abteilung Jugendarbeit der Stadt Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-tanzwettbewerb-5-6-7-eight-geht-in-fuenfte-runde-248868.html