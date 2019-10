Empfehlung - Nordhorner tanzen bei Streetdance-Weltmeisterschaft

Nordhorn Wenn die Musik aus den Boxen dröhnt, muss jeder Schritt sitzen. 40 Kinder und Jugendliche – darunter vor allem Mädchen – der Freiherr-vom-Stein-Oberschule in Nordhorn bereiten sich zurzeit auf einen besonderen Tanzwettbewerb vor: Die Schüler haben sich für die Weltmeisterschaft im Streetdance qualifiziert. Das große Turnier mit Teilnehmern aus verschiedensten Ländern geht in diesem Jahr in Deutschland über die Bühne, genauer gesagt in Bremerhaven. Und bald schon ist es so weit: Am Donnerstag, 17. Oktober, machen sich die jungen Tänzer auf den Weg, um die Jury vor Ort von ihrem Können zu überzeugen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-tanzen-bei-streetdance-weltmeisterschaft-322651.html