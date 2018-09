Empfehlung - Nordhorner Stadtpfarrei veranstaltet Schöpfungswoche

Nordhorn Um die christliche, politische und globale Verantwortung für die Schöpfung soll es in der Aktionswoche gehen, die am kommenden Sonnabend mit einem Wortgottesdienst im Familienzoo beginnt. Acht Tage lang dreht sich dann in der Kirchengemeinde fast alles um das Thema Schöpfung, um „der Natur, der Welt, in der wir leben, auf die Spur zu kommen und das Geschenk, das Gott uns anvertraut hat, bewusst wahrzunehmen und neu zu entdecken“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/nordhorner-stadtpfarrei-veranstaltet-schoepfungswoche-249777.html