Den Spendenscheck in Höhe von 6000 Euro überreichte Michael Weggebakker (zweiter von links, Bereichsleiter Grafschafter Volksbank) an Dr. Werner Rohr (Präsident des Museumsvereins), Jutta Bonge (zweite von rechts, Vorsitzende des Museumsbeirats) und an Nadine Höppner (Leiterin des Stadtmuseums). Foto: Voß